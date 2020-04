Czarna Wdowa - zobacz świetną figurkę kolekcjonerską z komiksową bohaterką

Czarna Wdowa to bohaterka, która była już popularna w komiksach Marvela, jednak największą sławę zyskała, gdy pojawiła się na ekranach kin w wersji Scarlett Johansson. W tym roku heroina doczeka się własnej, solowej produkcji wchodzącej w skład MCU. ARTFX PREMIER to nowa seria kolekcjonerskich figurek. Do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające Czarną Wdowę z tej kolekcji w jej komiksowej wersji. Możecie je obejrzeć poniżej.

Dla przypomnienia w tegorocznym filmie Czarna Wdowa i jej starzy towarzysze z czasów przed Avengers będą musieli zmierzyć się z nowym pokoleniem agentek z programu, który przeszła Natasha. Projektem dowodzi tajemniczy Taskmaster. Gwiazdą produkcji jest Scarlett Johansson. Oprócz niej w obsadzie znajdują się Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.