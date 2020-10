Czarna Wdowa została matką? Hawkeye po zobaczeniu dziecka jest w szoku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani Marvela zdążyli już zauważyć, że w ostatnich latach komiksowa Czarna Wdowa przeżywa liczne zmiany jej w życiu - powodem takiego biegu rzeczy jest m.in. rosnąca za sprawą MCU popularność postaci. Widać to choćby w nowej serii Black Widow, której scenarzystka Kelly Thompson zdecydowała się na zupełnie nowe podejście do bohaterki. I tak w jej opowieści Natasza ma narzeczonego, dom na przedmieściach i pracuje jako architektka. Jakby tego było mało, teraz została ona matką.

Nieco wcześniej doszło do włamania do mieszkania Czarnej Wdowy - tajemniczy napastnik zdołał zepchnąć kobietę ze ściany budynku, przez co zaliczyła ona solidny upadek na ulicę. Black Widow #2 skupia się na historii rozgrywającej się 3 miesiące po tym wydarzeniu. Protagonistka w międzyczasie usunęła się w cień; dość powiedzieć, że Hawkeye i Zimowy Żołnierz postanowili do niej dotrzeć dopiero wtedy, gdy zobaczyli ją w jednym z programów informacyjnych.

Bucky i Clint obserwują więc dom Nataszy położony na przedmieściach San Francisco. Obaj są zszokowani - Natasza majsterkuje w garażu, wyglądając na naprawdę szczęśliwą kobietę. Barton koniec końców decyduje się do niej podejść. Po chwili wprawiającej w konsternację rozmowy do tego samego garażu wchodzi mały chłopiec. Wdowa przedstawia wówczas Hawkeye'owi swojego syna o imieniu Stevie - dziecko jest łudząco podobne do Nataszy. Totalnie zaskoczony całą sytuacją heros żegna się zaraz po tym, gdy na miejsce przybywa narzeczony kobiety, James.

Na razie nie jest jasne, czy Stevie faktycznie jest synem Nataszy. Nie możemy bowiem wykluczyć, że ta w konsekwencji wcześniejszego upadku straciła pamięć bądź po prostu w chwili obecnej chce jeszcze lepiej kamuflować swoją prawdziwą tożsamość - Hawkeye i Zimowy Żołnierz nie są bowiem jedynymi, którzy mają zamiar do niej dotrzeć.

Zobaczcie fragmenty tej historii (w galerii znajdziecie również okładki alternatywne do komiksów Black Widow #3, Widowmakers: Red Guardian and Yelena Belova #1 i Black Widow: Widow's Sting #1, nawiązujące do wizerunku Czarnej Wdowy z MCU):

Nowe światło na tę historię powinna rzucić Black Widow #3, która zadebiutuje w USA w listopadzie.