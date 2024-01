Czarodzieje z Waverly Place - Selena Gomez i David Henrie na wspólnych zdjęciach z nową obsadą kontynuacji serialu

fot. Disney Channel

Reklama

Disney pracuje nad kontynuacją swojego młodzieżowego serialu Czarodzieje z Waverly Place, który był emitowany w latach 2007-2012. Zamówiono jeden odcinek, w którym do swoich ról powrócą Selena Gomez i David Henrie. Duet ma również pełnić funkcję producentów wykonawczych. Za kamerą pilota ma stanąć Andy Fickman (Góra czarownic, Igrając z ogniem).

Według opisu sequela historia rozpoczyna się wraz z tajemniczym incydentem w WizTech, w którym pracuje dorosły Justin Russo (David Henrie). Pozostawił on za sobą swoje moce czarodzieja, by prowadzić normalne, ludzkie życie z żoną i dwoma synami. Czeka go jednak niespodzianka, gdy potężny młody czarodziej potrzebujący szkolenia pojawia się przed jego drzwiami. Justin musi zaakceptować swoją przeszłość, aby upewnić się, że świat czarodziejów ma przyszłość. Bohater bierze młodego Billiego pod swoje skrzydło.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się wspólne zdjęcia obsady kontynuacji oraz jego twórców. Na fotografiach możemy zobaczyć nowych aktorów, jak Janice LeAnn i Mimi Gianopulos w towarzystwie producenta Scotta Thomasa i reżysera Andy'ego Fickmana. Z kolei David Henrie udostępnił zdjęcie Alikaio Thiele, który wcieli się w syna Justina Russo. Młody aktor zapozował przed plakatem tego bohatera wskazując na duże podobieństwo, pisząc: "Jaki ojciec taki syn?". Natomiast Henrie dopisał w swojej relacji, że nie wie czy mogliby obsadzić w tej roli kogoś bardziej podobnego do niego z tamtych lat. Zobaczcie poniżej zrzuty ekranu z relacji na Instagramie oraz post Thomasa.

Czarodzieje z Waverly Place - obsada i twórcy

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Scott Thomas (@scottthomascaresaboutyou) ROZWIŃ ▼