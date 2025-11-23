Najpotężniejsze czarownice w popkulturze. Elfaba i Glinda musiały tu trafić

fot. materiały prasowe

Czarownice, wiedźmy i czarodziejki - bez względu na nazewnictwo - zawsze kojarzą się z tym samym. Są uosobieniem magii, do jakiej przyzwyczaili nas twórcy filmowi i serialowi. Mogą stać po stronie mroku albo przybrać heroiczną postać bohaterek walczących w imię dobra. Mówić, że w popkulturze zadomowił się wyłącznie schematyczny wizerunek czarownicy, to jak przyznać, że nie nadąża się za trendami. Obecnie mamy do czynienia z całym spektrum postaci - złożonych, nieprzewidywalnych i często sprzecznych ze znanymi stereotypami wiedźmy.

Towarzyszą nam od najdawniejszych lat przyjaźni z popkulturą. Dawniej bywały obiektem kpin lub okrutnym ekranowym portretem, dziś częściej stają się pełnowymiarowymi protagonistkami lub antagonistkami, którym twórcy poświęcają należytą głębię. Jako symbole niezależności, przekorności i odwagi są - mimo swych ponurych strojów - barwnym elementem dorobku filmowego i serialowego. To ta część świata fantasy, która nigdy nie zniknie z kina i telewizji.

W związku z premierą Wicked: Na dobre pokłońmy się wielkim czarownicom popkultury, bo wiedźmom lepiej nie wchodzić w drogę. Za to przecież je kochamy!

