Czas krwawego księżyca online. Gdzie oglądać na VOD?

Najnowszy film w reżyserii Martina Scorsese na podstawie książki autorstwa Davida Granna pod tytułem Czas krwawego księżyca jest dostępny już do wypożyczenia i zakupu na platformach streamingowych. Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje zarówno wśród krytyków jak i widzów. W szczególności za świetne role Lily Gladstone, Roberta De Niro i Leonarda DiCaprio.

Jak narazie został nagrodzony przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych z Atlanty w trzech kategorach w tym w kateogrii Najlepsza rola przełomowa dla Lily Gladsone. Jak również przez Stowarzyszenie Nowojorskich Krytyków Filmowych w dwóch kategoriach w tym za Najleszy Film.

Czas krwawego księżyca online - platformy i ceny

Czas krwawego księżyca jest dostępny od dziś na platformach streamingowych – jak zwykle w różnych opcjach, ale na razie w jednej cenie.

Rakuten oferuje wypożyczenie filmu za 49,99 zł i zakup za 64,99 zł;

iTunes umożliwia wypożyczenie za 49,99 zł.

Prime Video umożliwia wypożyczenie za 49,99 zł.

Premiery Canal+ umożliwia wypożyczenie za 49,99 zł.

Czas krwawego księżyca online – zwiastun

Czas krwawego księżyca – opis fabuły

Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie "Czas krwawego księżyca” wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.