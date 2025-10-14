Reklama
Q. Cząstka strachu: Nadchodzi powieść osadzona w świecie Jamesa Bonda

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci ze świata Jamesa Bonda stanie się głównym bohaterem nadchodzącej powieści. Poznajcie szczegóły książki Q. Cząstka strachu.
Tymoteusz Wronka
sensacja 
thriller james bond skarpa warszawska
Q. Cząstka strachu materiały prasowe
Co prawda James Bond najlepiej znany jest ze swoich filmowych przygód, to postać ta narodziła się w wyobraźni pisarza Iana Fleminga i gościła na kartach licznych powieści i opowiadań. Po śmierci pisarza historie o agencie 007 kontynuowali inni twórcy. Teraz pora na kolejny rozdział opowieści w tym świecie, chociaż nie z Bondem w roli głównej.

Bohaterem zapowiadanej przez Skarpę Warszawską powieści jest jedna z najbardziej charakterystycznych, chociaż znajdujących się na dalszym planie postaci. Mowa o Q, który przez lata szykował dla Jamesa Bonda niesamowite gadżety. Pisarz Vaseem Khan w powieści Q. Cząstka strachu postanowił uczynić go głównym bohaterem opowieści, chociaż w nieco odmiennym kontekście. Q przestał pracować w brytyjskim wywiadzie i wrócił w rodzinne strony, ale senną atmosferę angielskiej prowincji zakłóca śmierć jego przyjaciela. Bohater podejmuje śledztwo i odkrywa, że za zbrodnią stoją potężne i złowrogie siły. 

Premiera powieści Q. Cząstka strachu została zaplanowana na 23 października.

Q. Cząstka strachu - opis i okładka

Q. Cząstka strachuŹródło: Skarpa Warszawska

Q – znany również jako major Boothroyd – zostaje niespodziewanie odsunięty od pracy w brytyjskim wywiadzie, gdzie zajmował się rozwojem technologii dla agentów MI6. Postanawia zatem powrócić do swojego sennego rodzinnego miasteczka by odpocząć po służbie.

Jego przyjaciel z dzieciństwa – znany informatyk kwantowy Peter Napier – ginie w dziwnych okolicznościach, pozostawiając po sobie tajemniczą notatkę. Q czyje się zobowiązany do zbadania sprawy i wkrótce odkrywa, że przełomowe odkrycia Napiera mogły przyciągnąć złowrogie siły...

Czy Q zdoła rozszyfrować prawdę o śmierci przyjaciela, nawet gdy zbliża się niebezpieczeństwo?

Źródło: Skarpa Warszawska

