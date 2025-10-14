Q. Cząstka strachu: Nadchodzi powieść osadzona w świecie Jamesa Bonda

materiały prasowe

Reklama

Co prawda James Bond najlepiej znany jest ze swoich filmowych przygód, to postać ta narodziła się w wyobraźni pisarza Iana Fleminga i gościła na kartach licznych powieści i opowiadań. Po śmierci pisarza historie o agencie 007 kontynuowali inni twórcy. Teraz pora na kolejny rozdział opowieści w tym świecie, chociaż nie z Bondem w roli głównej.

Bohaterem zapowiadanej przez Skarpę Warszawską powieści jest jedna z najbardziej charakterystycznych, chociaż znajdujących się na dalszym planie postaci. Mowa o Q, który przez lata szykował dla Jamesa Bonda niesamowite gadżety. Pisarz Vaseem Khan w powieści Q. Cząstka strachu postanowił uczynić go głównym bohaterem opowieści, chociaż w nieco odmiennym kontekście. Q przestał pracować w brytyjskim wywiadzie i wrócił w rodzinne strony, ale senną atmosferę angielskiej prowincji zakłóca śmierć jego przyjaciela. Bohater podejmuje śledztwo i odkrywa, że za zbrodnią stoją potężne i złowrogie siły.

Premiera powieści Q. Cząstka strachu została zaplanowana na 23 października.

Q. Cząstka strachu - opis i okładka

Źródło: Skarpa Warszawska

Q – znany również jako major Boothroyd – zostaje niespodziewanie odsunięty od pracy w brytyjskim wywiadzie, gdzie zajmował się rozwojem technologii dla agentów MI6. Postanawia zatem powrócić do swojego sennego rodzinnego miasteczka by odpocząć po służbie.

Jego przyjaciel z dzieciństwa – znany informatyk kwantowy Peter Napier – ginie w dziwnych okolicznościach, pozostawiając po sobie tajemniczą notatkę. Q czyje się zobowiązany do zbadania sprawy i wkrótce odkrywa, że przełomowe odkrycia Napiera mogły przyciągnąć złowrogie siły...

Czy Q zdoła rozszyfrować prawdę o śmierci przyjaciela, nawet gdy zbliża się niebezpieczeństwo?