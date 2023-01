Czy Galaxy S23 będzie mieć aparat 200 megapikseli?

fot. Samsung

Samsung wprowadza nowy 200-megapikselowy czujnik obrazu z ulepszoną technologią pikseli, który może pojawić się w rodzinie Galaxy S23, którą spodziewamy się zobaczyć podczas najbliższego wydarzenia Unpacked zaplanowanego na 1 lutego 2023. Nowy ISOCELL HP2 zawiera 200 milionów 0.6-mikrometrowych (μm) pikseli w optycznym formacie 1/1.3” i ma przy tym wymiary matrycy 108 megapikseli.

Samsung zastosował również nową technologię Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), która dodaje drugą bramkę transferu napięcia w obrębie każdego piksela, aby zwiększyć jego wydajność w pełnym zakresie o ponad 33 procent. Według firmy, może to zredukować prześwietlenia i poprawić reprodukcję kolorów w jasno oświetlonym otoczeniu.

HP2 może również wykorzystać wszystkie swoje 200 milionów pikseli jako pomoc w ustawianiu ostrości, co pozwala na szybsze i dokładniejsze automatyczne ustawianie ostrości, nawet w słabo oświetlonych scenach, co może oznaczać, że smartfony nowej z serii Galaxy S23 będą mogły robić jeszcze lepsze zdjęcia niż seria Galaxy S22 (poniżej).

Zaawansowana technologia pixel-binning firmy Samsung może wykorzystać też 200 milionów pikseli także w inny sposób. W sytuacjach słabego oświetlenia sensor może przekształcić się w 1.2μm 50 MP lub 2.4μm 12.5 MP poprzez połączenie od 4 do 16 sąsiadujących pikseli, aby stworzyć większe piksele, które mogą pochłonąć więcej światła. Jest to szczególnie pomocne, gdy światło jest na wagę złota i może znacznie zmniejszyć szumy obrazu. Łączenie pikseli działa również w przypadku filmów wideo, aby zminimalizować przycinanie i uchwycić więcej sceny.

Tryby 50 MP i 12.5 MP dodatkowo otrzymują obróbkę HDR, aczkolwiek poprzez inne rozwiązania. Funkcja DSG firmy Samsung stosuje dwie oddzielne wartości konwersji do sygnału analogowego otrzymanego na poziomie piksela w trybie 50 MP, podczas gdy Smart-ISO Pro w trybie 12.5 MP łączy różne poziomy odczytów ISO z jednej ekspozycji.

Linia mobilnych sensorów Samsunga jest nieco nieprzewidywalna. Firma ogłosiła ISOCELL HP1 we wrześniu 2021 roku, a następnie ISOCELL HP3 w czerwcu 2022 roku, ale teraz ogłasza ISOCELL HP2...

Samsung powiedział, że matryca ISOCELL HP2 weszła do masowej produkcji, ale przemilczał, które telefony lub producenci jako pierwsi ją wykorzystają. Nadchodząca linia Galaxy S23 wydaje się jak dobrym tropem, ale będziemy musieli poczekać do 1 lutego, aby zobaczyć, czy to rzeczywiście jest kierunek jaki Samsung obrał dla swoich pierwszych flagowców w 2023.