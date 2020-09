Czy to najpotężniejszy Joker w historii? Zaskoczenia w Injustice: Year Zero

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazują się kolejne odsłony komiksowej serii Injustice: Year Zero, mającej stanowić prequel do wydarzeń znanych z franczyzy InJustice: Gods Among Us. Akcja opowieści została osadzona w realiach II wojny światowej, pokazując m.in. działania grupy Justice Society of America, dążącej do pokonania III Rzeszy. W ostatnim czasie najważniejszy dla tej historii stał się wątek związany z amuletem Apofisa, w którym ukrywa się kontrolujący Hawkgirl staroegipski bóg chaosu.

Wcześniej ukazano, że artefakt został najpierw przejęty przez nazistowskiego generała, by później odzyskali go superbohaterowie - cała sytuacja miała też tragiczny element w postaci śmierci Hawkmana. Ostatecznie amulet spuszczono na samo dno Głębi Challengera, najgłębiej położonego miejsca w Rowie Mariańskim; wszystko po to, by już nigdy nie trafił w niepowołane ręce.

W 5. zeszycie serii coraz większe piętno na opowieści odciska członek Boy Commandos, Andre Chavard. Postanawia on połączyć swoje siły z Jokerem i Harley Quinn, by wydobyć artefakt z dna oceanu - chce go przekazać złoczyńcy w zamian za zaopiekowanie się swoim wnukiem. Książę Zbrodni koniec końców korzysta z usług Czarnej Manty, który odzyskuje amulet i ofiarowuje go zleceniodawcy.

Kolejne plansze komiksu ujawniają, że uzbrojony w przedmiot Joker zyskał być może najpotężniejszą moc w swojej historii. Od teraz potrafi on bowiem bezgranicznie kontrolować umysły innych osób, o czym dowiadujemy się na przykładzie i Chavarda, i Alana Scotta, pierwszej wersji Zielonej Latarni. Nie ulega wątpliwości, że antagonista wykorzysta amulet do walki z Justice Society of America. O tym, jak niebezpieczna jest jego nowa zdolność, świadczy też zachowanie Spectre'a, jednej z najpotężniejszych istot w całym uniwersum, który wprost przyznał, że obawia się drzemiącej w artefakcie potęgi.

Zobaczcie plansze (w galerii znajdziecie też okładki alternatywne do komiksu Batman #100, przedstawiające pojedynek herosa z Jokerem - ich twórcą jest pracujący wcześniej m.in. przy God of War, Raf Grassetti):

Injustice: Year Zero #5 - plansze