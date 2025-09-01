Hell is Us - recenzje już w sieci. Czy warto sprawdzić przygodę bez mapy i znaczników?
Hell is Us to nietypowa produkcja, która nie prowadzi graczy za rękę, zmuszając ich do dokładnej eksploracji i poszukiwania wskazówek. Z recenzji, które pojawiły się już w sieci, wynika, że takie podejście się opłaciło.
Hell is Us to przygodowa gra akcji, która przenosi graczy do Hadei – fikcyjnego kraju spustoszonego przez wojnę domową. Główny bohater, Remi, wraca tam po latach i zaczyna odkrywać tajemnice związane z tym miejscem, własnym pochodzeniem oraz zjawiskiem zwanym Katastrofą, w wyniku którego pojawiły się dziwne, niebezpieczne stworzenia.
Twórcy postawili na nietypowe podejście i zrezygnowali z jakichkolwiek ułatwień dla graczy. W grze nie znajdziemy mapy ani wskaźników prowadzących do celu. Zamiast tego musimy uważnie eksplorować otoczenie, rozmawiać z napotkanymi postaciami i szukać wskazówek. Recenzje Hell is Us, które już pojawiły się w sieci, wskazują, że była to trafna decyzja. Zabawa ma być wymagająca, ale samodzielne odkrywanie świata i rozwiązywanie zagadek daje sporo satysfakcji. Chwalona jest również intrygująca fabuła oraz ciężki, przytłaczający klimat. Mniej entuzjastycznie oceniono natomiast system walki – zdaniem części recenzentów jest on najwyżej poprawny, a starcia szybko stają się monotonne.
Średnia tej produkcji w serwisie Opencritic to 82/100 na podstawie 37 opinii. Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami.
- Gamespot - 7/10
- DualShockers -8,5/10
- Shacknews - 9/10
- Wccfctech - 8,5/10
- Push Square - 9/10
- GamePro - 8/10
- PlayStation Universe - 9/10
- TheSixthAxis - 7/10
Hell is Us zadebiutuje 4 września na PC, PS5 i Xboksie Series X|S. Poniżej możecie obejrzeć premierowy zwiastun.
Źródło: opencritic.com, youtube.com
