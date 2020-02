Czy Yondu wróci do MCU? James Gunn daje tylko jedną możliwość

Pochodząca z filmu Strażnicy Galaktyki Vol. 2 scena pogrzebu Yondu była jedną z najbardziej emocjonalnych, jak i zarazem najbardziej widowiskowych w całej historii MCU. Przypomnijmy, że bohater oddał życie, by ratować wychowywanego przez siebie Petera Quilla. Od tego momentu rzesza sympatyków Kinowego Uniwersum Marvela zastanawia się nad tym, czy jest jakakolwiek szansa, by Yondu wrócił do uniwersum, choćby w produkcji Strażnicy Galaktyki vol. 3. Głos w tej sprawie zabrał teraz reżyser James Gunn. W kategorycznych słowach stwierdza on:

Jeśli będziemy rozmawiać o czymś w rodzaju prequela lub retrospekcji, to tak - wierzę, że to w pewien sposób mogłoby anulować poświęcenie Yondu.

Gunn odpowiadał na Twitterze na wpis jednego z fanów o wymownej treści: "Proszę znaleźć jakiś sposób na to, by sprowadzić Yondu". Trzeba jednak zauważyć, że 2 lata temu reżyser także w mediach społecznościowych zamieścił następującą wypowiedź:

Yondu nigdy nie powróci do żywych dopóki ja tutaj jestem. Jego odejście musi coś znaczyć.

Zobacz także:

Strażnicy Galaktyki vol. 3 powinni zadebiutować na ekranach kin w 2022 roku.