Daisy Ridley o treningach do nowego filmu. Nie miała lekko

fot. Disney

Young Woman and the Sea to nowy film Joachima Rønninga, przedstawiający prawdziwą historię pierwszej pływaczki, która przepłynęła kanał La Manche. W tej roli zobaczymy Daisy Ridley, która opowiedziała dla magazynu Empire o tym, jak musiała rzucić się na głęboką wodę - w metaforycznym, jak i dosłownym sensie. Przyznała, że było sporo wyzwań, jakie musiała przezwyciężyć. Zaczynając od tego, że aktorka nienawidzi płynąć pieskiem, a kostium stanowił dodatkowe utrudnienie.

- Pływanie pieskiem było najgorszą częścią. To czas, kiedy zakładamy bardzo intensywne kostiumy, z pantalonami i sukienką. Dzień, kiedy robiliśmy testy dla trenera, był tak ciężki. Szczerze mówiąc, ledwo mogłam oddychać. To ogromna strata energii. Niedorzeczne w porównaniu z czołganiem się.

Mimo trudności, ostatecznie aktorce udało się polepszyć swoje umiejętności pływackie oraz kondycję.

Young Woman And The Sea

Young Woman and the Sea - fabuła, premiera

Film opowiada historię Gertrude Ederle, znakomitej pływaczki urodzonej w 1905 roku w Nowym Jorku. Dzięki wsparciu starszej siostry oraz trenerów, pokonała przeciwności losu i wrogość patriarchalnego społeczeństwa, osiągając olimpijskie sukcesy. Jej największe osiągnięcie - przepłynięcie 21 kilometrów z Francji do Anglii - przeszło do historii.

Światowa premiera filmu została zaplanowana na 31 maja 2024 roku. Nie wiadomo, kiedy zadebiutuje w Polsce.