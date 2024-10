Sieć lotnicza przeprasza straumatyzowanych pasażerów. Poszło o film z Dakotą Johnson

fot. Sony Pictures

Jak informuje The Guardian, australijska sieć lotnicza Qantas wystosowała przeprosiny za problemy techniczne, które wystąpiły podczas lotu z Sydney do Tokyo. Chodzi o ekrany zamocowane w siedzeniach, pozwalające pasażerom na indywidualny wybór i oglądanie filmów. Czasem jednak system zawodzi, a wtedy każdemu pasażerowi powinien zostać pokazany ten sam film. Tym razem wyświetlano produkcję Nocą w Nowym Jorku z Dakotą Johnson w roli głównej. Dla jasności - produkcja ta została oznaczona kategorią wiekową R za "wulgarny język, seks oraz nagość". Po kilku skargach pasażerów, członkowie załogi szybko wyłączyli tę funkcję w samolocie.

Nocą w Nowym Jorku - sieć lotnicza przeprasza za błąd

Tak brzmi oświadczenie sieci lotniczej Qantas:

- Film ewidentnie nie był odpowiedni do wyświetlania dla wszystkich, stąd przepraszamy naszych klientów za tę sytuację. Na resztę lotu wszystkie ekrany zostały przełączone na film rodzinny, co mamy w zwyczaju robić, gdy indywidualny wybór filmu nie jest możliwy. Obecnie sprawdzamy, jak doszło do wyświetlenia tego filmu.

Nocą w Nowym Jorku - fabuła, gdzie oglądać?

Kobieta jadąca taksówką z JFK angażuje się w rozmowę z taksówkarzem na temat ważnych relacji w ich życiu.

Film jest dostępny do wypożyczenia na Playerze oraz Amazon Prime Video.