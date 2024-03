Dama 2 może powstać? Millie Bobby Brown odpowiada na krytykę akcentu

Damę z Millie Bobby Brown w roli głównej można już oglądać na platformie Netflix. Mimo że od premiery minęło zaledwie parę dni, jednak reżyser Juan Carlos Fresnadillo już zaciera ręce na potencjalną kontynuację. Tymczasem gwiazda filmu odniosła się do komentarzy dotyczących jej akcentu. Fani zauważyli, że brytyjska aktorka coraz częściej używa amerykańskiego akcentu.

Od czasu premiery 8 marca, film zbiera dość mieszane opinie i nie do końca potrafił zaimponować krytykom. Według strony Rotten Tomatoes, tomatometer (czyli ostateczna ocena krytyków) wyniosła zaledwie 59% z 80 recenzji. Z kolei widzowie ocenili produkcję trochę wyżej - 75% z ponad 500 opinii. Jednak w rozmowie z GamesRadar+, reżyser Damy stwierdził, że istnieje potencjał na kontynuację.

- Byłbym przeszczęśliwy, gdybym otrzymał możliwość stworzenia sequela Damy. Ale mówiąc szczerze, musimy poczekać na opinię widowni oraz jej reakcję na film. To prawda, że uniwersum Damy pozostaje otwarte, szczególnie ze względu na nową konfigurację rodziny.

Millie już od wielu lat angażuje się w aktorskie projekty, szczególnie na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie często wciela się w amerykańskich bohaterów. Z tego powodu aktorka dorastała w Ameryce i tam też modyfikowała swój naturalnie brytyjski akcent. Rozmawiając z dziennikarzem Maxem Baledgem odniosła się do ludzi komentujących jej sposób mówienia.

- Jestem aktorką. Dorastałam na oczach opinii publicznej. Dorastałam w Ameryce. Przychodzę na plan i jako aktorka dostosowuję się, więc chcę naśladować innych ludzi! Nie poradzę na to, że gdy jestem ze swoim narzeczonym lub z ludźmi takimi jak, którzy mają wyraźnie amerykański akcent, chcę to odtwarzać! A gdy jestem w Anglii, chcę mówić brytyjskim akcentem! Nie robię tego celowo, i przykro mi, jeżeli to cię obraża, okej? Ale słuchaj, robię co mogę!