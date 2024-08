fot. materiały prasowe

Gdy Marvel Studios zapowiedziało, że Charlie Cox powróci jako Daredevil, tym razem w ramach MCU, fani oszaleli z radości. Kolejne informacje napawały jeszcze większym optymizmem. Powróci też Jon Bernthal i jego Punisher, Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk, ale też aktorzy, którzy wcielili się w Foggy'ego Nelsona i Karen Page. Mimo tylu dobrych wieści, wiele osób miało też wątpliwości. Serial Netflix słynął z przyziemności, brutalności i przemocy, od której kamera nie odwracała spojrzenia. Z kolei Disney unikał raczej do tej pory pokazywania brutalności na ekranie. Po Deadpool & Wolverine oraz ostatnich wypowiedziach aktorów grających w Daredevil: Born Again, można odetchnąć ze spokojem.

Vincent D'Onofrio powiedział:

Jest jedna rzecz w szczególności, którą robi moja postać, która nie wierzę, że nie została wycięta.

Jon Bernthal o serialu

Jon Bernthal również miał kilka słów do powiedzenia na temat najnowszej produkcji Kinowego Uniwersum Marvela:

Sądzę, że jeśli jesteś fanem wcześniejszego serialu, to będziesz też fanem i tego. Tu idziemy o krok dalej. Wszyscy tu jesteśmy. I wszyscy jesteśmy ze sobą astronomicznie szczęśliwi. Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy. Jeśli jesteś fanem oryginalnego Daredevila, to też będziesz ogromnie zadowolony.

