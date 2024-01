Daredevil: Born Again - MCU spotka się z Netflixem. Będą odniesienia do serialu Punisher [PLOTKA]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno pisaliśmy o tym, że seriale Netflixa, takie jak Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher i Defenders, czyli tzw. Defenderverse, będą oficjalnie w kanonie MCU. Nowa plotka sugeruje zaś, że widzowie nie będą musieli długo czekać, by przekonać się o tym na własne oczy.

Daredevil: Born Again - odniesienia do Punishera Netflixa

Alex Perez z The Cosmic Circus twierdzi, że w serialu Daredevil: Born Again z MCU będą bezpośrednie nawiązania do wydarzeń z Punishera Netflixa.

Dowiedziałem się, że wydarzenia z pierwszego i drugiego sezonu #Punishera będą wspomniane w #DaredevilBornAgain. Będzie to zrobione w podobnym tonie, co przeszłość Fiska w Echo. Spodziewajcie się więc, że cały bagaż emocjonalny Castle'a z serialu odegra ważną rolę w nadchodzącej produkcji.

Punisher w MCU

Ta plotka wydaje się prawdopodobna, ponieważ już wcześniej ogłoszono, że Jon Bernthal będzie miał szansę ponownie wcielić się w Franka Castle'a. Mściciela poznaliśmy w 2. sezonie Daredevila Netflixa, zanim nie dostał swojego solowego serialu Punisher.

Aktor tak podsumował swój powrót do tej roli:

Myślę, że istnieje powód, dla którego ta postać tak silnie przemówiła do widzów. [...] W każdym z nas jest odrobina Franka Castle'a. Ten bohater jest we mnie bardzo mocno zakorzeniony i bardzo mi na nim zależy. Wiem też, że absolutnie obowiązkowe jest to, abyśmy zrobili to dobrze i zachowali integralność z materiałem źródłowym, a także byli wierni temu, co leży o podstaw tej postaci. Zrobię wszystko, by upewnić się, że - jeśli i kiedy wrócę - będzie to zrobione jak należy.

