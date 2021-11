Daredevil - jednak powstanie film w MCU? Jest potencjalny dowód

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: Netflix

Nowe informacje pochodzą od Daniela Richtmana, więc osoby rzetelnej, dobrze poinformowanej, którego doniesienia często się potwierdzały. Jednak nadal traktujemy nowy news jako plotkę. Opublikował on na swoim Twitterze fragment ogłoszenia castingowego do solowego projektu o Daredevilu tworzonego przez Marvel Studios. Nie wiadomo jednak, czy to będzie film, czy serial. Oznacza to, że ruszyły wstępne prace nad projektem i jeszcze minie co najmniej kilka lat zanim coś konkretnego się z niego wyklaruje.

Zobaczcie sami:

https://twitter.com/RPK_NEWS1/status/1460029125922639881

Przypomnijmy, że na tym etapie wszyscy są już pewni, że Charlie Cox powróci jako Daredevil w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Według plotek ma również pojawić się w serialach She-Hulk i Echo. Te przecieki mówią też, że nie będzie to dokładnie ta znana wersja postaci z serialu Daredevil produkowanego przez Netflixa, a raczej jego alternatywna wersja z równoległej Ziemi, czyli w tym przypadku z MCU. Ten aspekt multiwersum pozwala twórcom na dokonanie zmian bez większych ingerencji, a koncept alternatywnych światów równoległych jest już powoli tłumaczony w produkcjach MCU i widzowie raczej nie będą mieć z tym problemu. Jest to więc szansa dla Marvel Studios na wykorzystanie aktorów z hitów Netflixa z jednoczesnym dopasowaniem ich do MCU i praw tego uniwersum.