Daredevil w MCU w żółtym kostiumie! Oficjalne zdjęcie z Mecenas She-Hulk!

Matt Murdock podbił świat w serialu Daredevil, który Disney robił dla Netflixa wiele lat temu. Ten projekt jednak nie był częścią MCU, a jego status nie jest obecnie klarowny. Pierwszy oficjalny występ Murdocka granego ponownie przez Charliego Coxa mieliśmy w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, ale to Mecenas She-Hulk będzie debiutem Daredevila w MCU! Tam też zobaczymy go w kostiumie. Pierwsze oficjalne zdjęcie pokazuje, że przeniesiono na ekrany żółty kostium znany z komiksów. W starym serialu jego strój był czerwony.

Daredevil w MCU

Pełna galeria serialu Mecenas She-Hulk. Dwie fotki z Daredevilem na samym początku.

Mecenas She-Hulk - Daredevil

Przypomnijmy, że licencja Netflixa na serial Daredevil i pozostałe produkcje Marvela z superbohaterami wygasła w marcu 2022 roku. Wszystkie te tytuły są teraz dostępne w platformie Disney+.

Raczej nie jest to ten sam Daredevil co w starym serialu, bo wielokrotnie sugerowano w nieoficjalnych doniesieniach, że jest to jego alternatywna wersja z równoległego świata alternatywnego. Wchodzi w grę motyw multiwersum. To jednak nie przeszkadza, by grał go ponownie ten sam aktor. Przypomnijmy, że zapowiedziano też jego serial pod tytułem Daredevil: Born Again.

Mecenas She-Hulk - premiera 18 sierpnia w Disney+.