Znamy przyszłość Foggy'ego w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Elden Henson zabrał głos
Elden Henson oficjalnie potwierdził, że nie powróci do Daredevil: Odrodzenie w 2. sezonie. To część pierwotnego planu na graną przez niego postać Foggy'ego.
Foggy Nelson grany przez Eldena Hensona zaliczył krótki występ w Daredevil: Odrodzenie. Skończył się on jego śmiercią z rąk Bullseye'a, co spotkało się z niezadowoleniem części fanów. W komiksach o Daredevilu pojawiały się scenariusze, gdzie Foggy przeżywał tragiczne wydarzenia - chociażby zostawał uratowany po otrzymaniu ciosa nożem. Stąd też pojawiła się nadzieja na taki scenariusz w serialu - odniósł się do tego sam aktor!
Daredevil: Odrodzenie - wypowiedź Eldena Hensona
Podczas Comic Conu w Los Angeles Elden Henson jasno postawił sprawę, jeśli chodzi o jego ewentualny występ w 2. sezonie serialu.
Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu
Daredevil: Odrodzenie - fabuła, gdzie oglądać
Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.
Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. 2. sezon zadebiutuje na platformie w 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1942, kończy 83 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1970, kończy 55 lat