Znamy przyszłość Foggy'ego w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Elden Henson zabrał głos

Foggy Nelson grany przez Eldena Hensona zaliczył krótki występ w Daredevil: Odrodzenie. Skończył się on jego śmiercią z rąk Bullseye'a, co spotkało się z niezadowoleniem części fanów. W komiksach o Daredevilu pojawiały się scenariusze, gdzie Foggy przeżywał tragiczne wydarzenia - chociażby zostawał uratowany po otrzymaniu ciosa nożem. Stąd też pojawiła się nadzieja na taki scenariusz w serialu - odniósł się do tego sam aktor!

Daredevil: Odrodzenie - wypowiedź Eldena Hensona

Podczas Comic Conu w Los Angeles Elden Henson jasno postawił sprawę, jeśli chodzi o jego ewentualny występ w 2. sezonie serialu.

Nie chcę przynosić złych wieści, ale to się po prostu nie wydarzy.

Daredevil: Odrodzenie - fabuła, gdzie oglądać

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. 2. sezon zadebiutuje na platformie w 2026 roku.