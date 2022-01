Czarna Pantera - nowy bohater Wakandy. Jest rozczarowany rządami i polityką T'Challi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alex Ross/Marvel

Dom Pomysłów zaprezentował w sieci materiały promujące zeszyt Black Panther #3 ze scenariuszem Johna Ridleya, który będzie przy okazji 200. komiksem z Czarną Panterą jako samodzielnym bohaterem. Z okazji nadchodzącego jubileuszu twórca przygotował dla czytelników kilka niespodzianek; skupi się on m.in. na przeszłości i przyszłości Wakandy, pokazując także spotkanie tytułowego herosa z X-Menami. Co więcej, to właśnie w tej opowieści zadebiutuje nowy bohater afrykańskiego państwa, Tosin Oduye.

Wiemy już, że postać ta jest młodzieńcem wywodzącym się z wakandyjskiej wioski, która odrzuca zastosowanie wszechobecnych w kraju, nowoczesnych technologii. Oduye jest również zupełnie rozczarowany rządami T'Challi i coraz bardziej przybierającymi na sile napięciami społeczno-politycznymi, które mogą zrodzić wielki konflikt wewnętrzny w Wakandzie. Tosin postanowi wziąć sprawę w swoje ręce, walcząc o zostanie kolejnym bohaterem ojczyzny.

Zobaczcie materiały promocyjne:

Tosin Oduye - szkic koncepcyjny

Jak do tej pory nie ujawniono, czy Oduye posiada jakiekolwiek moce - najprawdopodobniej nie są one powiązane z wakandyjską technologią, która budzi olbrzymią niechęć postaci.

Zeszyt Black Panther #3 wejdzie na amerykański rynek 26 stycznia.