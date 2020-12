Darmowy dostęp do treści za paywallem. Google chce płacić za dostęp do treści premium

Zdjęcie: Pixabay

Firma Google wyda miliard dolarów na inwestycje w partnerstwo w zakresie publikacji internetowych, aby rozszerzyć dostępność wartościowych informacji. Korporacja planuje opłacać za użytkowników dostęp do treści ukrytych za paywallem w ramach programu News Showcase. Inicjatywa wystartowała w październiku i w pierwszej fazie wdrożeniowej trafi w ręce użytkowników z Brazylii oraz Niemiec.

Do programu News Showcase mogą przystąpić wyselekcjonowani wydawcy, którzy zgodzą się na to, aby to Google finansowało czytanie części spośród treści premium. Aby jednak skorzystać z takiej promocji, należy założyć konto w serwisie, który chcemy oglądać za darmo. Tylko wtedy Google będzie mógł opłacić te treści.

Warto zauważyć, że News Showcase dopiero się rozkręca i korporacja już planuje wejść na kolejne obiecujące rynki, w tym m.in. do Argentyny, Australii, Francji, Kanady czy Wielkiej Brytanii. Google prowadzi także rozmowy z innymi państwami, które byłyby zainteresowane wdrożeniem takiego modelu współpracy pomiędzy internetowym gigantem, a twórcami treści.

Aby skorzystać z News Showcase, należy pobrać aplikację Google News na Androida bądź iOS-a. W niedalekiej przyszłości usługa zostanie także udostępniona na news.google.com oraz w ramach Google Discover.