Dave Bautista o roli w Diunie: "Nie jestem facetem ze Strażników Galaktyki, który tylko chodzi bez koszulki i mówi głupoty"

fot. Materiały Prasowe

Diuna to najnowsza produkacja pełna widowiskowych scen, dynamicznych walk oraz charakterystycznych postaci. Dave Bautista, który wcielił się w postać Glossu "Bestii" Rabbana Harkonenna, odegrał szczególnie przerażającą i złowieszczą rolę.

W rozmowie z ABC News, Bautista wyjaśnił, że nowa rola w adaptacji Denisa Villeneuve'a była dla niego "błogosławieństwem". Aktor zaznaczył, że to powiew świeżości w jego karierze, ponieważ postać Glossu Rabanna pozwala mu na wielowymiarowość sceniczną.

Najważniejszą kwestią było to, że postać Glossu Rabanna dała mi po prostu możliwość zaprezentowania innego występu. I to jest to, co naprawdę kocham w pracy [z reżyserem Denisem Villeneuve]. Mam okazję pokazać się w zupełne innym świetle(...). Nie jestem facetem ze Strażników Galaktyki, który tylko chodzi bez koszulki i mówi głupoty. [Ta rola] naprawdę daje mi możliwość zagrania jednej z tych naprawdę 'głębokich' postaci, więc jest to błogosławieństwo.

Dave Bautista wypowiedział się na temat powrotu do roli Draxa w MCU, zaznaczając, że po Strażnikach Galaktyki 3 prawdopodobnie 'pożegna się' z postacią Niszczyciela na dobre. Aktor wyraził swoją frustrację i niezadowolenie z tego, jak Marvel 'zamienił jego bohatera w żart' w sequelu Strażników Galaktyki Vol.2.