David Cronenberg podbije festiwal Cannes? Oto zdjęcia i plakat filmu The Shrouds

fot. materiały prasowe

Reklama

David Cronenberg powraca ze swoim nowym projektem. Tuż po Zbrodniach przyszłości, które podzieliły widownię, przyszedł czas na kolejny film, który zadebiutuje na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Zanim to jednak nastąpi, zobaczcie nowe materiały promujące The Shrouds.

The Shrouds - zdjęcia i plakat

Primer póster para The Shrouds de David Cronenberg, cuyo estreno mundial se producirá este mes en el Festival de Cannes, donde competirá por la Palma de Oro. ¿Cuál es vuestro film favorito del realizador? https://t.co/XyC6VKwoSK pic.twitter.com/nhNQlfIi5V — FilmAffinity (@Filmaffinity) May 8, 2024 ROZWIŃ ▼

The Shrouds

The Shrouds - co wiadomo o filmie?

Na ekranie zobaczymy Vincenta Cassela, Diane Kruger, Guy Pearce'a oraz Sandrine Holt. Podejmując się tego projektu, Cronenberg pracował z wieloma ówczesnymi współpracownikami. Christopher Donaldson podjął się montażu, a Douglas Koch jest operatorem filmowym. Howard Shore stworzył ścieżkę dźwiękową.

Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, ale poniższy opis daje nam lepsze pojęcie o tym, czego należy się spodziewać:

Karsh, innowacyjny biznesmen i pogrążony w żałobie wdowiec, buduje nowatorskie urządzenie umożliwiające nawiązanie kontaktu ze zmarłymi w całunie. To narzędzie zainstalowane na jego najnowocześniejszym - choć kontrowersyjnym - cmentarzu, pozwala jemu i jego klientom oglądać, jak ich bliska osoba rozkłada się w czasie rzeczywistym. Gdy jego rewolucyjna działalność ma szansę wejść na rynek międzynarodowy, kilka grobów, w tym jego żony, zostaje zdewastowanych i prawie zniszczonych. Choć stara się odkryć motyw tego ataku, tajemnica skłania go do ponownej oceny swojej działalności, małżeństwa i wierności pamięci zmarłej żony. To ostatecznie popchnie go do nowych początków.

Data premiery w Stanach Zjednoczonych oraz Polsce jest wciąż nieznana. Wiadomo jednak, że francuski dystrybutor Pyramide Films wypuści film 25 września 2024 roku.

77. Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 14-25 maja.