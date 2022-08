Wiedźmy, Wyprawa na Marsa i inne. HBO Max nagle usuwa filmy oryginalne platformy

fot. materiały prasowe

Warner Bros. Discovery podejmuje kolejne zagadkowe decyzje związane z HBO Max. Z platformy usunięto 6 filmów oryginalnych serwisu, czyli tak zwane Max Originals. Są to produkcje tworzone dla HBO Max, które powinny tutaj zostać na zawsze, bo licencja nie może wygasnąć, gdy są jej właścicielem. Jednakże nieoczekiwanie i po cichu te filmy zostały usunięte z platformy na całym świecie.

HBO Max - usunięte filmy

Mowa o sześciu tytułach: Wyprawa na Marsa, Superintelligence, Wiedźmy, Amerykanin w marynacie, Skazani na siebie oraz Królowie Charm City. Najpierw użytkownicy reddita odkryli to podczas dyskusji o skasowaniu Batgirl, która nie trafi do kin ani do HBO Max.

Jak donosi Variety do tego dwa nowe tytuły - House Party oraz SpringHill, które miały wejść 28 lipca, również po cichu zostały usunięte z kalendarza premier. Dziennikarze zwracają uwagę, że platformy streamingowe ciągle dodają i usuwają treści, ale w przypadku tej sytuacji nietypowy jest fakt usuwania rzeczy, które HBO Max miało na wyłączność na zawsze.

Jako że wszystkie filmy w wielu krajach są dostępne w formacie PVOD, czyli można zakupić do nich dostęp na 48 godzin, można spekulować, że ta decyzja może mieć związek z chęcią zarobienia na tytułach. Jednak odpowiedzi na razie nie ma, a HBO Max nie odpowiedziało na prośbę o komentarz dziennikarza Variety. On też przewiduje że House Party może pójść tą samą drogą co Batgirl oraz Scoob: Holiday Haunt, czyli korporacja będzie chciała odpisać te koszty od podatku. Jeśli to zrobią, prawnie nigdy nie będą mogli na nich zarobić i dlatego nikt nigdy ich nie obejrzy.

4 sierpnia będzie ważne wydarzenie, podczas którego Warner Bros. Discovery zda raport na temat zarobków za drugi kwartał 2022 roku. Spekujuje się, że wówczas mogą zostać ogłoszone kolejne decyzje związane ze streamingiem.