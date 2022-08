DC znalazło swojego Kevina Feige. Czy spełni marzenia Zaslava o wielkim filmowym uniwersum?

Warner Bros.

Dan Lin stał się głównym kandydatem do objęcia stanowiska kierowniczego w DC. Producent ma być bardzo blisko podpisania kontraktu, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, co będzie w zakresie jego obowiązków. W branży bardzo dużo pisze się o "Kevinie Feige DC", a zatem Dan Lin będzie nadzorował wszystkie projekty z filmowego uniwersum DC. Szef Marvel Studios właśnie to czyni przy okazji filmów MCU, ale też posiada ogromną wiedzę o komiksach, produkuje i nadzoruje każdą filmową i serialową produkcję, a także ma decydujący głos w wielu kwestiach.

Nowe kierownictwo Warner Bros. Discovery od dłuższego czasu szukało kogoś, kto mógłby pełnić podobną rolę przy okazji DC. Początek uniwersum nie był najlepszy, a projekty realizowane przez Zacka Snydera nie tylko były relatywnie słabo oceniane, ale też nie przynosiły zadowalających wyników w box office. Chociaż jeszcze nie wszystko zostało dopięte przy zatrudnieniu Lina, wydaje się, że to tylko kwestia czasu i zastąpi on Waltera Hamadę, dotychczasowego prezesa DC Films.

Dan Lin jako producent zajmował się wcześniej dwoma częściami filmowego Sherlocka Holmesa, a także odpowiedzialny był za dwie odsłony z serii LEGO - LEGO: Przygoda oraz LEGO Batman: Film. Produkował też inne widowiskowe filmy - To, Godzilla II: Król Potworów, Aladyn oraz Godzilla kontra Kong.

Niedawno w jednym z wywiadów ujawnił, że już w 2008 roku były plany prowadzenia przez niego franczyzy na podstawie komiksów DC. Był to moment, kiedy jeszcze w trakcie prac było Justice League Mortal George'a Millera. W wywiadach udzielanych po tym, jak projekt ostatecznie został anulowany, Lin wielokrotnie podkreślał swoją miłość do komiksów DC i nazywał siebie "fanboyem". Od zawsze marzył, żeby zajmować się franczyzą z tymi postaciami i poniekąd dlatego założył swoją firmę producencką. Zobaczymy rozwój wydarzeń już niebawem, ale nie jest tajemnicą, że szef Warner Bros. Discovery, David Zaslav pragnie stworzyć filmowe uniwersum z postaciami DC, które będzie osiągać podobne wyniki do Marvel Studios. Zobaczymy, czy rzeczywiście czeka nas zmiana kierunku dla filmów z akcją w świecie Supermana i Batmana.

fot. Warner Bros.