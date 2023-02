Shazam! 2 - nowy zwiastun. Czy film będzie częścią uniwersum DCU?

fot. materiały prasowe

Shazam! 2 to najnowszy film oparty na komiksach DC. James Gunn i Peter Safran, szefowie uniwersum DCU nie powiedzieli otwarcie, czy ta postać jest w ich planach i czy kontrowersyjny ostatnio Zachary Levi (jego komentarze na temat szczepionek i szydzenie z Britney Spears rozwścieczyły opinię publiczną) w ogóle będzie jeszcze związany z tą postacią. Komentarz reżysera Davida F. Sandberga sugeruje jednak, że Shazam! nie jest w planach duetu, więc raczej będzie to ostatnia kinowa przygoda tego bohatera. Okazuje się bowiem, że nie wprowadzono w filmie żadnych zmian, by dopasować go do DCU. Skoro Shazam nie ma związku z planami DCU, najwyraźniej go w nich po prostu nie ma.

Zobacz także:

Shazam! 2 - komentarz reżysera

- Nie zmienialiśmy niczego. Skończony film został oddany w październiku ubiegłego roku, więc tuż przed tym jak oficjalnie zaczęli pracować. Jasne, czasem po czasie dodaje się sceny na ostatnią chwilę, ale w tym przypadku nic takiego nie było. To samodzielna historia. Powiedzieli mi, że w żaden sposób nie wpływa ona na przyszłość ich planów dla DC, więc nie ma powodu, by coś zmieniać.

Na Twitterze dodał też ważne słowa: Shazam nie będzie częścią uniwersum, jeśli film okaże się klapą.

https://twitter.com/ponysmasher/status/1630409449860141058

Shazam! Gniew bogów - zwiastun

Shazam! Gniew bogów - zdjęcie

Shazam! Gniew bogów - obsada

W sequelu powróci Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy. Dołączą do nich Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako nikczemne córki Atlasa.

Zobacz także:

Shazam! Gniew bogów - premiera filmu w polskich kinach 17 marca 2023 roku.