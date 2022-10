Deadpool 3 - kulisy powrotu Hugh Jackmana do roli Wolverine'a. Co go przekonało?

fot. materiały prasowe

We wrześniu 2022 roku Hugh Jackman i Ryan Reynolds wstrząsnęli światem popkultury. Ogłosili wówczas, że w Deadpoolu 3 Hugh Jackman powróci do roli Wolverine'a i tym samym zadebiutuje w MCU. Obaj aktorzy spotkali się z dziennikarzem portalu Variety, by zdradzić szczegóły, jak do tego doszło i że pracowali nad tym od bardzo dawna.

Wolverine w MCU - kulisy

Ryan Reynolds ujawnia, że po raz pierwszy spotkał się z Kevinem Feige, czyli szefem Marvel Studios i MCU aż trzy i pół roku temu tuż po przejęciu Foxa przez Disneya. Tym samym Marvel dostał prawa do między innymi postaci Deadpoola.

- Podczas spotkania padł temat, czy będziemy mogli zrobić wspólny film o Deadpoolu i Wolverinie. W tamtym czasie nie było to możliwe. To że teraz możemy to zrealizować jest cholernie ekscytujące - mówi Reynolds.

Jackman tłumaczy, że mówił szczerze, gdy podczas promocji Logana opowiadał o przejściu na emeryturę w kontekście roli Wolverine'a. Co więc sprawiło, że zmienił zdanie? Deadpool.

48 godzin - Poszedłem na pokaz Deadpoola. Minęło jakieś 20 minut i pomyślałem sobie: "cholera!". Cały czas wyobrażałem sobie ich wspólny film w styluz Nickiem Nolte i Eddiem Murphym. Oznacza to, że myśleliśmy o tym od naprawdę długiego czasu. Po prostu dłużej mi zeszło, by to zrozumieć.

Jackman ujawnia, że Ryan Reynolds dosłownie codziennie męczył go rozmowami o wspólnym filmie Wolverine'a i Deadpoola, prosząc, by się zgodził. Gdy w sierpniu 2022 roku w końcu powiedział "tak", Reynolds był w szoku.

- Szczerze mówiąc, sądziłem, że do tego momentu da sobie spokój. Jednak to był dla niego duży szok. Gdy mu to powiedziałem, nastąpiła długa cisza i potem odpowiedział: "nie mogę uwierzyć, jakie mamy wyczucie czasu!".

Gdy Reynolds usłyszał wieść od Jackmana, miał już umówione kolejne spotkanie z Kevinem Feige. Udał się na nie z reżyserem Shawnem Levym, by oznajmić mu, że Hugh Jackman chce wrócić. A sam Jackman mówi tak:

- Jakaś część mnie sądzi, że teraz byłbym w tym lepszy. Może to arogancja wynikająca z wieku lub coś innego? Wolverine to udręczona postać. Bardziej niż ja. Zawsze jednak sądziłem, że dobrze się czuje się w swojej skórze. Ja obecnie również czuje się bardziej komfortowo we własnej skórze.

Nawet na ten moment nie wiadomo, czy Deadpool 3 to tytuł, z którym ten projekt zostanie. Zdaniem Jackman raczej jest to mało prawdopodobne.

- Nie jest to tytuł, który leży mi na sercu. Jestem pewny, że Wolverine by go nie lubił.

Deadpool 3 - premiera 8 listopada 2024 roku.,

