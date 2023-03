Deadpool 3 - Hugh Jackman zamienia się w bestię! Wideo z treningu do roli Wolverine'a

Źródło: 20th Century Fox

Hugh Jackman po raz kolejny wcieli się w Wolverine'a. Aktor postanowił pokazać na swoim mediach społecznościowych, jak trenuje do roli. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Aktor zaczął dzielić się filmikami i zdjęciami z treningów we wrześniu 2022 roku, gdy ogłoszono, że wróci do roli Wolverine'a w Deadpoolu 3. Od tego momentu co jakiś czas pokazuje fanom swój progres, a także zaczął żartobliwą rywalizację ze swoim kolegą z planu, Ryanem Reynoldsem, o najlepszą sylwetkę.

Deadpool 3 - Hugh Jackman zamienia się w bestię!

Aktor opublikował swój filmik na Twitterze i napisał, że po raz kolejny staje się Wolverinem. Na nagraniu widać ćwiczącego aktora i motywującą go trenerkę. Zobaczcie imponujący trening poniżej.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1636073047131029505

Deadpool 3 - Hugh Jackman pokazuje mięśnie

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze publikował Hugh Jackman, to poniżej dodaliśmy zdjęcia z treningów, którymi podzielił się już wcześniej. Na końcu jest także progres Ryana Reynoldsa, który nie zamierza zostać w tyle za kolegą z planu.

Deadpool 3 - Hugh Jackman ćwiczy do roli Wolverine'a

Deadpool 3 trafi do kin 8 listopada 2024 roku.

