Deadpool 3 to krwawa rzeźnia. W filmie może powrócić postać z Logana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Prace nad Deadpoolem 3 są wstrzymane z uwagi na trwające strajki aktorów i scenarzystów. Reżyser Shawn Levy w wywiadach wspomniał, że byli mniej więcej w połowie zdjęć, gdy to nastąpiło.

Deadpool 3 - kategoria wiekowa

Wiemy, że film ma mieć wysoką kategorię wiekową, tak jak poprzednie części. Sam reżyser mówi wprost: to krwawa rzeźnia w kategorii R. Przypomnijmy, że R w nazewnictwie amerykańskich kin oznacza treści nieodpowiednie dla widzów poniżej 17 roku życia.

Levy obiecuje też, że zarówno Deadpool, jak i Wolverine będą mieć swój czas, by zabłysnąć na ekranie.

- Masz dwie wielkie gwiazdy filmowe w projekcie w swoich ikonicznych rolach - to jest jak niebo dla reżysera. Historia, ton i sam film wykorzystują fakt, że mamy Deadpoola i Wolverine'a razem po raz pierwszy. Nie uciekamy od tego.

Dodaje też, że Hugh Jackman i Ryan Reynolds mają świetną chemię pomiędzy sobą, tak jak wszyscy po nich oczekiwali.

Shawn Levy i Avengers 6

Reżyser został też zapytany o plotki związane z Avengers: Secret Wars i tym, że miałby go wyreżyserować. Levy był bardzo uważny, by nic nie potwierdzić.

- Czytałem te plotki. I tylko tyle powiem na ten temat.

Dodał też, że to, co robią w pewnym sensie utrzymane jest w stylu takich filmów jak 48 godzin, Zdążyć przed północą oraz Samoloty, pociągi i samochody.

Deadpool 3 - cameo

Według Daniela Richtmana aktor Daniel Radcliffe ma tajemniczą rolę w filmie. Nie wiadomo, czy to cameo, czy coś więcej. Co ciekawe, w castingach fanów niedawno wielbiciele odtwórcy roli Harry'ego Pottera widzieli go w roli... Wolverine'a. Niewykluczone, że twórcy mogą się pobawić tym konceptem.

Natomiast rzetelny scooper CanWeGetSomeToast dowiedział się, że Dafne Keen tuż przed wybuchem strajku aktorów negocjowała z Marvel Studios powrót do roli X-23 z filmu Logan: Wolverine. Ma być to cameo, więc tylko rola epizodyczna.