Deadpool 3 - jaki kostium będzie miał Wolverine? Fani komiksów czekali na to od lat

Shawn Levy w rozmowie z portalem EW zapowiedział, czego fani mogą spodziewać się po 3. części Deadpoola. Odniósł się do jednej z najciekawszych kwestii, czyli tego, jaki kostium będzie miał na sobie Wolverine. Fani komiksów na pewno ucieszą się na wiadomość, że reżyser zamierza powrócić do korzeni.

Podobnie jak reszta świata, czekałem dwie dekady, żeby zobaczyć Wolverine'a w pełnometrażowym filmie z Deadpoolem. Nie wiem, czy to nasza ostatnia szansa na pokazanie go na ekranie, więc k***wsko się postarałem, żebyśmy chociaż raz zobaczyli go klasycznym żółto-niebieskim stroju - i upewniłem się, że będzie to zrobione dobrze.

Już wcześniej do mediów społecznościowych wyciekły zdjęcia z planu Deadpoola 3, na których było widać Hugh Jackmana jako Wolverine'a w jaskrawym żółtym stroju, nawiązującym do tego, co superbohater miał na sobie w serialu X-Men z lat dziewięćdziesiątych. Shawn Levy podkreślił też, że wypróbowali kilka różnych projektów, zanim zdecydowali się na finałową wersję, a bardzo pomocny w całym procesie był fakt, że film powstaje w ramach MCU, więc mają dostęp do "największej grupy nerdów" Marvela.

