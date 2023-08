Deadpool 3 - czy Wolverine będzie mieć maskę jak w komiksach?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Do tej pory widzieliśmy jedno oficjalne zdjęcie z Deadpoola 3, na którym Hugh Jackman po raz pierwszy w historii był w słynnym żółtym kostiumie z komiksów. Jednak na fotce nie miał jeszcze maski, ale według przecieków ta ostatecznie będzie widziana w filmach.

Deadpool 3 - Wolverine w masce

Rzetelny scooper CanWeGetSomeToast, którego doniesienia przeważnie się sprawdzają, twierdzi, że Wolverine będzie mieć maskę w filmie taką, jak w komiksach. Ma być w pełni wierna pierwowzorowi na czele z białymi oczami na masce. Ten ostatni aspekt będzie podobny jak u samego Deadpoola. Nie wiadomo, czy maska będzie w pełni praktyczna, czy będzie mieć elementy tworzone efektami komputerowymi.

Czytamy, że okładka komiksu Return of Wolverine Steve'a McNivena jest traktowana jako wizualne odniesienia w tworzeniu maski superbohatera w filmie.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1687539938273722391

Do tej pory Hugh Jackman jako Wolverine nigdy nie miał na sobie kultowego stroju z komiksów. W Deadpoolu 3 ubiera go po raz pierwszy i być może nie ostatni, bo wszystko wskazuje na to, że nie będzie to ostatni występ tych postaci w MCU. Dzięki motywowi multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych zostaną oni przeniesieni do znanego nam uniwersum i zostaną tutaj na stale. Co więcej, według przecieków multiwersum zostanie na dobre otwarte właśnie w tym filmie, więc szaleństwa z tym związane i coraz większe problemy będą przewijać się w każdej produkcji po Deadpoolu 3.

Deadpool 3 - premiera ustalona jest na maj 2024 roku. Jeśli strajk aktorów będzie się przedłużać, data ulegnie zmianie.