Marvel

Reklama

Film Deadpool & Wolverine wejdzie na ekrany kin 26 lipca, choć już dziś w ramach pierwszych pokazów przedpremierowych zostanie on pokazany widzom we Francji, Niemczech, Włoszech, Korei Południowej i Japonii (w takiej samej formie Polacy zobaczą go jutro). Teraz poznaliśmy końcowe prognozy box office dla najnowszej odsłony MCU - wynika z nich, że produkcja Marvela może przebić W głowie się nie mieści 2 i stać się największym kinowym hitem 2024 roku.

Serwis Deadline szacuje, że Deadpool & Wolverine w weekend otwarcia przyniesie w skali globalnej 340-360 mln USD wpływów, z czego 160-170 mln ma pochodzić z USA i Kanady. Ma to być najlepszy start w historii jeśli chodzi o filmy wchodzące do kin z kategorią R. Co więcej, analitycy nie wykluczają, że produkcja koniec końców znacznie lepiej zadebiutuje na rynku północnoamerykańskim, przebijając na nim barierę 200 mln USD. Wiele na tym polu zależy od tego, czy Amerykanie - wbrew ograniczeniom wiekowym - zdecydują się na seans ze swoimi dziećmi.

Dla porównania: W głowie się nie mieści 2 w weekend otwarcia w USA i Kanadzie wygenerowało wpływy w wysokości 154,2 mln USD, natomiast zeszłoroczna Barbie - 162 mln USD. Tylko 17 filmów w historii debiutowało w Ameryce Północnej z rezultatami powyżej 170 mln USD; wszystkie z nich miały kategorię PG-13, aż 15 należało do Disneya, a z 10 z nich to obrazy MCU.

W okresie postapandemicznym najlepsze weekendy otwarcia w box office w skali globalnej prezentowały się następująco:

Spider-Man: Bez drogi do domu - 600,5 mln USD

Doktor Strange w multiwersum obłędu - 452 mln USD

Avatar: Istota wody - 441,7 mln USD

Jurassic World: Dominion - 386 mln USD

Super Mario Bros. Film - 377,2 mln USD

Barbie - 356,3 mln USD

Najbardziej dochodowe filmy 2023 roku

40. "Chłopiec i czapla" zarobił 122 618 536 dolarów dolarów dolarów na całym świecie.