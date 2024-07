W Deadpool & Wolverine cameo mógł mieć słynny reżyser! Są nowe ujęcia z Lady Deadpool

Marvel

Do sieci trafiła masa nowych informacji związanych z filmem Deadpool & Wolverine. Wcielający się w rolę tytułowego bohatera Ryan Reynolds w wywiadzie dla serwisu Screen Rant przyznał, iż w produkcji MCU w ramach cameo mógł pojawić się... Jordan Peele, zdobywca Oscara, reżyser Uciekaj!, To my i Nie!. Co więcej, to właśnie on był jedną z pierwszych osób rozważanych pod kątem gościnnego występu. Jak wyjawia Reynolds:

Jedną z pierwszych osób, którym zaproponowano rolę - i naprawdę chcieliśmy z nim pracować, był Jordan Peele. Jesteśmy jego wielkimi fanami, właściwie wszystkiego, co robi. Uważamy, że jego umiejętności aktorskie są stanowczo za mało doceniane. On jest w chwili obecnej zajęty budowaniem swojego wielkiego imperium jako reżyser i twórca, ale chciałbym jeszcze znaleźć sposób na współpracę z nim. Nie obchodzi mnie nawet, co miałby zagrać, ale chcę z nim pracować w przyszłości.

Lady Deadpool i postać z Lokiego w nowym spocie

Mamy także okazję zobaczyć kolejny już spot produkcji. Zawarto w nim zupełnie nowe ujęcia z Lady Deadpool, jak również oficjalnie ujawniono, że na ekranie zobaczymy znaną z serialu Loki Łowczynię B-15. Spójrzcie sami:

Czy Marvel w kampanii promocyjnej filmu Deadpool & Wolverine ujawnił za dużo?

Szef Marvel Studios, Kevin Feige, zabrał z kolei głos na temat tego, czy pokazany w zeszłym tygodniu, finałowy zwiastun Deadpool & Wolverine zdradził widzom zbyt dużo szczegółów fabularnych. Najpierw przyznał on, że z chęcią rozważyłby sytuację, w której dane produkcje mogłyby mieć tylko jeden trailer, by później dodać:

Nasz dział marketingu wie na tym polu lepiej. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że musimy odwołać się do wszystkich. Nie tylko do takich ludzi jak my, którzy oglądają wszystkie zwiastuny i analizują każde ujęcie, ale także do tych, którzy zajmują się w swoim życiu zupełnie innymi rzeczami. Do nich też musimy trafić, dać im znać, że taki film w ogóle istnieje. To jest nieustanne przyciąganie i odpychanie pomiędzy filmowcami a działem marketingu, który ma za zadanie przyciągnąć do kin jak najwięcej widzów. Nie mam nic przeciwko takiemu podejściu i znam ludzi, którzy celowo trzymają się z daleka od całej kampanii promocyjnej. Jeśli już jesteś zainteresowany produkcją, sam staraj się unikać naszych działań marketingowych.

Feige dodał także, że Deadpool & Wolverine jest bardziej znaczącym filmem dla samej postaci Pyskatego Najemnika, niż ktokolwiek mógłby zakładać:

Na początku filmu i choćby w ostatnim zwiastunie on po prostu stwierdza: "Chcę mieć znaczenie". To jest bardzo istotne i wyznacza tej postaci drogę w samej produkcji. Wszystko się z tym wiąże. Jeśli trzeci film robimy przy pomocy zasobów MCU, to jak oddać tej postaci sprawiedliwość?

Film Deadpool & Wolverine wejdzie na ekrany kin w Polsce 26 lipca.