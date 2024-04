Deadpool & Wolverine - szpony, żółty kostium, maska i białe oczy. Tak będzie wyglądać Hugh Jackman

Fot. Materiały prasowe

Deadpool & Wolverine to powrót Hugh Jackmana do kultowej roli. Jeszcze nie opublikowano oficjalnego zdjęcia z filmu, na którym widzielibyśmy Wolverine'a w pełnym kostiumie z maską i szponami. Jednakże podczas CinemaCon, czyli imprezy dla kiniarzy w Las Vegas, pokazano kubki, które będą dostępne w kinach. Na jednym widzimy do tej pory najlepszą grafikę pokazującą, jak Wolverine będzie się prezentować w pełnej krasie.

Deadpool & Wolverine - tak będzie wyglądać Hugh Jackman

https://twitter.com/CultureCrave/status/1777794328770830818

Na razie nie wiadomo, kiedy Marvel Studios odkryje karty i zacznie prezentować widzom Wolverine'a w pełnym kostiumie. Według plotek w maju 2024 roku zadebiutuje pełny zwiastun, więc najpewniej dopiero teraz. Nie ma przecieków na temat tego, by miało mieć to miejsce wcześniej.

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Hugh Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.