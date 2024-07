Deadpool "wyleczył" swoją nieśmiertelność? Sposób zdumiewa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zdolność leczenia Deadpoola od zawsze była jedną z jego najpotężniejszych umiejętności - zaraz po sarkazmie. To ona chroniła go nie tylko przed obrażeniami w walce, ale i rakiem. Dzięki temu był praktycznie nieśmiertelny.

W komiksie Deadpool & Wolverine: WWIII #2 okazuje się jednak, że organizacja Delta opracowała sposób na to, by znów stał się nieśmiertelny. Polegał na "doładowaniu" jego raka do tego stopnia, by jego leczenie nie było w stanie za nim nadążyć.

Wade Wilson chciał stać się śmiertelny, by stać się lepszym człowiekiem - wiedząc, że pewnego dnia umrze, mógłby podejmować lepsze decyzje i jak najlepiej wykorzystać czas, który mu pozostał - problem w tym, że po ukończeniu eksperymentu Delty zaczął żałować swojej decyzji. Z tego powodu zadzwonił po pomoc do Wolverine'a. Na poniższych planszach możecie zobaczyć fragmenty ich rozmowy.

Przypominamy, że bohatera będzie można zobaczyć już niedługo na ekranie w filmie Deadpool & Wolverine, który zadebiutuje w Polsce 26 lipca 2024 roku.