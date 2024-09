Death Stranding 2 z fotorealistyczną oprawą; zobaczcie sami. Gra ma też datę premiery, jednak jest pewne "ale"

fot. Kojima Productions

Reklama

W ramach Tokyo Game Show 2024 odbył się specjalny panel poświęcony Death Stranding 2: On The Beach. W trakcie wydarzenia zaprezentowano nowy materiał z rozgrywki, choć raczej nie jest on tym, czego oczekiwała większość odbiorców. Widzimy tutaj bowiem wirtualną sesję zdjęciową, w której udział biorą postacie Fragile, Tommorow oraz Rainy, w które wcielają się odpowiednio Lea Seydoux, Elle Fanning i Shioli Kutsuna. Bohaterkom towarzyszy również pluszowy Cryptobiote.

Wideo zwraca uwagę przede wszystkim wysoką jakością grafiki - wygląda to w zasadzie fotorealistyczne.

Co ciekawe, fotografie nie tylko będzie można później przeglądać, ale też mają one mieć wpływ na historię. Zdaniem słynnego japońskiego twórcy "lepiej robić dobre zdjęcia". Cokolwiek ma to oznaczać.

Dowiedzieliśmy się także, ze w DS2 będzie można obejrzeć również... występ taneczny. By go zobaczyć, trzeba będzie wykonać konkretną akcję w pokoju głównego bohatera. Towarzyszący tańcowi utwór zatytułowany "Horizon Dreamer" ma pojawić się na platformach streamingowych 30 września.

ROZWIŃ ▼

Hideo Kojima ujawnił również, że data premiery Death Stranding 2 została już ustalona, ale... nie może jej jeszcze ujawnić. Jako powód podał tajemniczo brzmiące "nieprzewidziane okoliczności." Dodał, że gra ma zadebiutować w 2025 roku i dopiero w przyszłym roku wszyscy poznają konkretny termin.

Jako że mówimy o premierze w 2025 roku, to ogłosimy to w jakimś momencie przyszłego roku. Z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie mogliśmy ujawnić tego dziś.