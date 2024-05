Destiny 2: Ostateczny kształt - zwiastun premierowy. Bungie zaprasza Strażników do wnętrza Wędrowca

fot. Bungie

Bungie już teraz zdecydowało się opublikować w sieci premierowy zwiastun Ostatecznego kształtu, czyli najnowszego rozszerzenia do Destiny 2, będącego jednocześnie zwieńczeniem sagi Światła i Ciemności. Gracze będą mieli okazję wybrać się do Bladego serca Wędrowca, gdzie wspomogą Straż Przednią i staną do walki z wyjątkowo groźnym przeciwnikiem, Świadkiem. Poza nową historią, jak w przypadku poprzednich dodatków, będzie można liczyć także na nowe aktywności, wyzwania oraz wyposażenie i bronie do zdobycia.

Destiny 2 - zwiastun premierowy dodatku Ostateczny kształt

Destiny 2: Ostateczny kształt - premiera już w następny wtorek, 4 czerwca. Rozszerzenie dostępne będzie na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.