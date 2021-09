Dexter: New Blood - jest oficjalny zwiastun! Serial wraca po 8 latach, i to w jakim stylu

Fot. Materiały prasowe

Dexter: New Blood w końcu doczekał się oficjalnego zwiastuna, na którym widzimy jak tytułowy bohater radzi sobie z nowym życiem w niewielkim miasteczku. Jak sam przyznaje, wciąż jest potworem, ale ewoluuje. Na materiale filmowym możemy zobaczyć, że czeka na niego zagadka do rozwiązania. Tytuł to 9. sezon i jednocześnie wznowienie niezwykle popularnego serialu Dexter, który został nagrodzony Złotym Globem. Tym razem ma to być naprawdę ostatni sezon serii. produkcja będzie miała 10 odcinków. Poniżej można zobaczyć, jak prezentuje się zwiastun.

Dexter: New Blood - oficjalny zwiastun

Oficjalne zdjęcia, zapowiadające nową odsłonę Dextera

DEXTER: NEW BLOOD

Dexter: New Blood - kogo zobaczymy w obsadzie?

Michael C. Hall powróci do roli tytułowego serialnego mordercy Dextera. Z oryginalnej obsady zobaczymy też Jennifer Carpenter jako Debrę Morgan, jednak tym razem bohaterka będzie jedynie wytworem wyobraźni swojego brata. W Dexter: New Blood zagrają też między innymi Clancy Brown jako główny antagonista, Julia Jones jako nowy obiekt westchnień głównego bohatera, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott i David Magidoff.

Jako showrunner ponownie pojawi się Clyde Phillips.

Dexter: New Blood - premiera 7 listopada.