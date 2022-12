Diablo 4 otrzyma nietypową edycję kolekcjonerką. W skład zestawu wejdzie między innymi... świeca

fot. Blizzard

Podczas The Game Awards 2022 zaprezentowano nowy, bardzo mroczny zwiastun gry Diablo 4, a także poinformowano o nawiązaniu współpracy z Halsey. Artystka wykonała na gali swój utwór zatytułowany "Lilith", który oczywiście nawiązuje do antagonistki w nowej odsłonie serii od Blizzard Entertainment. Na tym jednak dobre wiadomości dla graczy się nie kończą, bo ogłoszono również start zamówień przedpremierowych. Zainteresowani będą mogli sięgnąć po jedno z kilku dostępnych edycji cyfrowych (zapewniających między innymi dodatkową, wirtualną zawartość i wcześniejszy dostęp do testów beta) oraz efektowne, fizyczne wydanie kolekcjonerskie.

Edycja kolekcjonerska Diablo 4 zawierać będzie dwustronną elektryczną Świecę Stworzenia, mapę Sanktuarium na płótnie, okultystyczną podkładkę pdo mysz, przypinkę horadrimów, dwie matowe grafiki (o wymiarach około 47,5 x 27,4 centymetrów) oraz kolekcjonerski album. Zestaw ten będzie można zamawiać od 15 grudnia w sklepie Blizzard Gear Store oraz... u wybranych sprzedawców w Australii i Nowej Zelandii. Poniżej możecie zapoznać się ze zdjęciem kolekcjonerki.

fot. Blizzard

Przypominamy, że Diablo 4 zadebiutuje 6 czerwca 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.