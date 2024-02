Diablo 4 z nowym wydarzeniem. Księżycowe Przebudzenie wystartowało

fot. Blizzard

W Diablo 4 trwa obecnie Sezon Konstruktów, który wprowadził nowe zadania i aktywności, ale to nie jedyne atrakcje przygotowane przez deweloperów. W grze wystartowało również kolejne, okolicznościowe wydarzenie o nazwie Księżycowe Przebudzenie. Potrwa ono od 6 lutego, godziny 19:00, do 20 lutego, również godziny 19:00.

Śmiałkowie przemierzający Sanktuarium natrafią na anomalie w działaniu kapliczek, które znacznie zwiększają ich moc, a ich aktywowanie zapewni dodatkowe bonusy - w tym nawet 50% premii do zdobywanych punktów doświadczenia i 30% premii do szybkości ruchy, co powinno pozwolić na szybsze awansowanie na kolejne poziomy. Oprócz tego nie zabrakło nowych, kosmetycznych nagród do zdobycia, w tym nowego tatuażu z motywem księżycowym. Okolicznościowy asortyment pojawił się też w wirtualnym sklepie, gdzie można sięgnąć po nowe zestawy pancerza oraz wierzchowca.

Diablo IV - Księżycowe Przebudzenie [screeny]

Diablo 4 - Księżycowe Przebudzenie

Ze szczegółami na temat Księżycowego Przebudzenia możecie zapoznać w poniższym wideo oraz na oficjalnej stronie Diablo 4.