Diablo 4 - pierwsi gracze mają okazję sprawdzić grę. Ich wrażenia? Głównie pozytywne

fot. Blizzard

Do premiery Diablo 4 z pewnością pozostało jeszcze sporo czasu. Choć twórcy chętnie dzielą się postępami w produkcji i ujawniają nowe materiały, to jak na razie nie ujawniono nawet przybliżonej daty debiutu gry. Okazuje się jednak, że niektórzy mają okazję zapoznać się z tym tytułem już teraz. Mowa konkretnie o rodzinach i przyjaciołach deweloperów, którzy zostali zaproszeni do udziału w zamkniętych testach alfach.

O sprawie poinformował Jason Schreier. Dziennikarz Bloomberga dodał, że osoby biorące udział w testowaniu Diablo 4 musiały podpisać umowę poufności, więc nie mogą ujawniać żadnych szczegółów. Dodał jednak, że "słyszał głównie pozytywne opinie". Jest również niemal pewien, że obecni testerzy nie mają dostępu do mikrotransakcji, więc ten element nie powinien mieć żadnego wpływu na ich wrażenia.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1554867089042710528

Diablo 4 zmierza na PC oraz konsole PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.