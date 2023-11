Diablo 4 sprawdzicie za darmo. Na Steam wystartował próbny tydzień

fot. Blizzard

Gracze mieli kilka okazji do tego, by przetestować Diablo 4 przed premierą, a teraz mają możliwość sprawdzenia aktualnej wersji tej produkcji. 21 listopada o godzinie 19:00 wystartował próbny tydzień na Steam. Zainteresowani mogą grać do 28 listopada, również do godziny 19:00, choć trzeba przy tym pamiętać o jednym dość istotnym ograniczeniu.

Wersja próbna umożliwi zdobycie maksymalnie 20 poziomu doświadczenia, przez co nie będzie możliwe zobaczenie wszystkiego, co tytuł ten ma do zaoferowania. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że osoby, którym trial przypadnie do gustu, będą mogły przenieść swoje postępy do pełnej wersji, jeśli zdecydują się na jej zakup. Dodatkową zachętą może być fakt, że cena Diablo IV na Steam została obniżona o 40%, a promocja również obowiązuje do 28 listopada.

Więcej na temat aktualnego stanu Diablo 4 możecie dowiedzieć się z naszego tekstu o drugim sezonie.