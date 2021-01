Spencer - Kristen Stewart jako księżna Diana na zdjęciu. Fani nie kryją zaskoczenia

fot. John Mathew Smith / wikimedia.org

Spencer to dramat oparty na prawdziwej historii z lat 90. Opowiada o tym, jak księżna Diana - z domu Spencer - podjęła decyzję o zakończeniu małżeństwa z księciem Karolem. Fabuła rozgrywa na przestrzeni trzech dni: są to Święta Bożego Narodzenia, które spędziła z rodziną królewską w posiadłości Sandringham w Norfolk. Produkcja nie poruszy tematu śmierci księżnej.

Pablo Larraín stanął za kamerą. Jest on znany z filmu Jackie, który był nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Za scenariusz odpowiada Steven Knight, twórca Peaky Blinders, a w księżną Dianę wciela się Kristen Stewart. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak aktorka prezentuje się w głównej roli:

Neon

Spencer to zanurzenie się w głąb emocjonalnego obrazu Diany i tego, kim tak naprawdę była w czasie jednego z największych punktów zwrotnych w swoim życiu. (...) Powrót do siebie jest dla niej wstrząsającym wysiłkiem, ponieważ Diana usiłuje trwać przy tym, co tak naprawdę znaczy dla niej nazwisko Spencer - mówi Stewart.

Film realizowany był w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Warto dodać, że w 2022 roku przypada 25. rocznica śmierci księżnej. W obsadzie znaleźli się m.in. Timothy Spall, Sally Hawkins i Sean Harris.Spencer - premiera filmu odbędzie się jesienią 2021 roku.