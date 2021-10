Diary of a Wimpy Kid - zwiastun nowego filmu animowanego Disney+

Disney+

Diary of a Wimpy Kid to zapowiedziany przez Disney+ film animowany, który bazowany jest na popularnej serii książek dla młodzieży, Dziennik cwaniaczka. Bohaterem jest Greg Haffley, ambitny dzieciak z wielką wyobraźnią i planami bycia bogatym i sławnym - po prostu musi najpierw przetrwać gimnazjum. Co gorsza, jego najlepszy przyjaciel Rowley, wydaje się odnosić sukcesy we wszystkim, nawet się nie starając.

Film Diary of a Wimpy Kid wyreżyserowany został przez Swintona Scotta, zaś za scenariusz odpowiedzialny jest Jeff Kinney. Za głównego bohatera głos podkłada Brady Noon. W obsadzie są też Ethan William Childress i Chris Diamantopoulos. Zobaczcie zwiastun:

Diary of a Wimpy Kid - film zadebiutuje na platformie Disney+ już 3 grudnia 2021 roku.