Digitimes ujawnia, ile konsol PS5 trafiło do klientów

Źródło: SIE

Redaktorom serwisu Digitimes udało się dotrzeć do informatorów branżowych powiązanych z łańcuchem produkcyjnym, którzy twierdzą, że w ciągu pierwszych czterech tygodni sprzedaży konsola PlayStation 5 trafiła do 3,4 mln użytkowników. To najlepszy wynik wypracowany przez konsole z linii PlayStation.

Informatorzy podzielili się także przewidywanym wolumenem produkcyjnym na 2021 rok. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company wypuści na rynek od 16,8 do 18 mln nowych konsol. Ponoć AMD zabezpieczyło już moce przerobowe fabryki na potrzeby produkcji autorskich procesorów wykorzystywanych w PS5. Ruch ten ma zagwarantować, że po przywróceniu konsol do dystrybucji firma będzie w stanie na bieżąco uzupełniać stany magazynowe.

Zgodnie z ustaleniami redakcji Digitimes w pierwszej fazie wdrożeniowej priorytetowo potraktowano klientów z Europy oraz Ameryki Północnej. Po wznowieniu dostaw Sony Interactive Entertainment planuje skupić się w większej mierze na klientach z krajów azjatyckich, dlatego w pierwszych miesiącach 2020 roku zakup PlayStation 5 w Polsce może okazać się równie problematyczny, co próba zdobycia konsoli w pierwszych dniach jej dystrybucji.