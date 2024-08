Dragon Age: Vows & Vengeance przygotuje graczy na debiut Straży Zasłony. To podcast z bohaterami gry

fot. BioWare

Reklama

Do premiery Dragon Age: Straż Zasłony zostało jeszcze trochę czasu, ale już w tym tygodniu fani będą mieli okazję, by bliżej zapoznać się z niektórymi towarzyszami z tej nadchodzącej produkcji. Wszystko to za sprawą Dragon Age: Vows & Vengeance, nowego, cotygodniowego podcastu, w którym usłyszymy między innymi takie postacie, jak Harding (Ali Hillis), Bellara (Jee Young Han), Neve (Jessica Clark), Taash (Jin Maley), Emmrich (Nick Boraine), Manfred (Matt Mercer) czy Lucanis (Zach Mendez). Nie zabraknie również zupełnie nowych bohaterów, którzy przemówią głosami m.in. Mae Whitman, Bridgette Lundy-Paine oraz Armen Taylor.

Pierwszy epizod zadebiutuje już 29 sierpnia, kolejne zaś mają pojawiać się co tydzień na wszystkich popularnych platformach podcastowych, w tym Apple Podcasts, Spotify, Overcast czy Player FM. Oprócz tego znajdziecie je również na oficjalnym kanale marki Dragon Age na YouTube.

Dragon Age: Vows & Vengeance - zwiastun podcastu

Dragon Age: Straż Zasłony zadebiutuje 31 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.