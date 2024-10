Disney+ wprowadza w Polsce pakiet Standard i Premium. Co się zmieni?

fot. Disney

Subskrybentów Disney+ czeka szereg zmian. Od 17 października 2024 roku platforma oferuje dwa nowe pakiety. Do tej pory był tylko jeden, chociaż można go było uzyskać na różny sposób, na przykład poprzez abonament Polsat Box Go.

Od teraz dostępne są dwa pakiety:

Pakiet Premium - jakość 4K UHD i HDR, 4 urządzenia jednocześnie, pobieranie treści na 10 urządzeń i dźwięk Dolby Atmos. Cena miesięczna wyniesie 49,99 zł. Cena roczna to wydatek rzędu 499 zł.

Pakiet Standard - jakość 1080p Full HD, 2 urządzenia jednocześnie, pobieranie treści na 10 urządzeń i dźwięk 5.1. Cena miesięczna wyniesie 29,99 zł. Cena roczna z kolei 299 zł.

Warto podkreślić, że w Pakiecie Standard nie ma reklam.

Obecni użytkownicy Disney+ mogą wejść w ustawienia własnego konta i tam zmienić aktualny plan. Subskrybenci Disney+, którzy płacili 37,99 zł (miesięcznie) lub 379,90 zł (rocznie) automatycznie mają aktywny Plan Premium, a opłata za niego nie zmieni się do 12 grudnia 2024 roku. Od 12 grudnia miesięczna opłata wyniesie 49,99 zł.



Wprowadzono również dodatkową opłatę za możliwość dodania nowego użytkownika do gospodarstwa domowego. W przeciwieństwie do Netflixa, gdzie kosztuje to 13 zł, Disney+ wymaga opłaty w wysokości 17,99 zł miesięcznie.

Zmiany w Disney+ a Polsat Box Go

O wprowadzonych zmianach dla serwisu Wirtualnemedia.pl wypowiedziała się Olga Zomer, rzecznik prasowy Cyfrowego Polsatu, właściciela marki Polsat Box:

Dostawca usługi Disney+ wprowadza dwa nowe plany dostępu do Disney+ - plan Standard i Premium. W Polsat Box zmiany zostaną wprowadzone 10 listopada br. Wszyscy abonenci platformy posiadający dostęp do Disney+ będą mogli korzystać w początkowym okresie z planu Premium: abonenci z usługą Disney+ na czas określony – w okresie obowiązywania umowy na czas określony, abonenci, których usługa Disney+ jest lub stanie się usługą na czas nieokreślony – promocyjnie do 31 stycznia 2025 r. Po tym czasie będą mieli dostęp do planu Standard. Abonentom, którzy mają dostęp do Disney+ w cenie 37,99 zł, a ich usługa dostępu Disney+ po 31 stycznia 2025 r. będzie usługą na czas nieokreślony, zostanie obniżona cena za plan Standard do rynkowej kwoty 29,99 zł.