Thor jako książę Disneya? Zaskakujący dobór obsady nowego filmu

fot. materiały prasowe

Disney podjął już pierwszą decyzję odnośnie obsady zapowiedzianego niedawno Prince Charming. Tytułową rolę w filmie ma zagrać gwiazda Marvela, Chris Hemsworth. Disney nie skomentował jeszcze jego dołączenia do obsady.

Prince Charming – co wiadomo?

Film został zapowiedziany w zeszłym tygodniu. Reżyserem produkcji jest Paul King, a za scenariusz odpowiadają Simon Farnaby oraz Jon Croker. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących fabuły filmu. Choć postać Księcia z Bajki ma wiele korzeni w literaturze, współcześnie kojarzymy go przede wszystkim z byciem obiektem miłosnych zainteresowań dla księżniczek Disneya. Mimo, że kojarzy się go ze starymi, klasycznymi filmami animowanymi, takimi jak Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków czy Śpiąca królewna, to tak naprawdę wywodzi się z Kopciuszka. To właśnie tej księżniczki Książę jest prawdziwą miłością. Twórcy filmu Prince Charming potwierdzili jednak, że ta produkcja nie będzie powiązana fabularnie konkretnie z Kopciuszkiem.

Premiera kinowa Prince Charming odbędzie się w 2027 roku.