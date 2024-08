Disney+ z pakietem Premium i Standard w Polsce jeszcze w tym roku. Cena się zmieni

fot. Disney+

Disney poinformował o wprowadzeniu do Polski dwóch, nowych pakietów. Byłby to pakiet Premium umożliwiający oglądanie wszystkich treści na platformie i to w jakości 4K. Będzie też pozwalać na ich oglądanie na czterech urządzeniach w tej samej chwili. Taki rodzaj pakietu pojawiał się już w innych, europejskich krajach, na przykład w Niemczech. Drugim jest Standardowy, który oferuje jakość Full HD i dwa dostępne streamy.

W Polsce plan Premium będzie kosztować 49,99 zł miesięcznie. Cena za rok wyniesie 499,90 zł. Plan Standardowy to opłata w wysokości 29,99 zł miesięcznie i 299,90 zł przy zakupie na 12 miesięcy.

Nowa umowa z dostępnym pakietem Standardowym oraz Premium będzie obowiązywać wszystkich nowych subskrybentów platformy od 17 października 2024 roku. Obecni subskrybenci nie będą mogli zachować aktualnej subskrypcji. Dla nich nowe pakiety będą dostępne od 21 października 2024 roku.

Pakiet z reklamami w kolejnych krajach Europy

17 października 2024 roku to też data, kiedy Disney wprowadzi do kolejnych krajów Europy pakiety z reklamami. Wśród tych państw jest Finlandia, Holandia oraz Portugalia.