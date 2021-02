Disney+ rośnie w siłę, choć kondycja firmy została mocno nadszarpnięta z powodu pandemii

Disney+

2020 rok nie był zbyt łaskawy dla konglomeratu The Walt Disney Company, pandemia koronawirusa znacząco uszczupliła wpływy do kasy korporacji. Z najnowszego raportu finansowego wynika, że w ostatnim kwartale dochód operacyjny Disneya zmalał o 67% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, do czego przyczyniło się m.in. zamknięcie parków rozrywki. Mimo to korporacja coraz lepiej radzi sobie w branży streamingowej i notuje kolejne rekordy popularności.

Według najnowszych danych z usług VoD od Disneya korzysta obecnie 146 płatnych subskrybentów, wśród których najliczniejsze grono stanowią abonenci Disney+. Z tej platformy korzysta 94,9 mln subskrybentów, z czego aż 8,1 mln dołączyło do platformy w grudniu 2020 roku. Na popularności zyskują także mniejsze serwisy korporacji. Z ESPN+ korzysta 12,1 mln użytkowników (prawie dwukrotnie więcej niż przed rokiem), a Hulu zanotował 30-procentowy wzrost i dociera do 39,4 mln subskrybentów.

Zanim Disney+ na dobre zawojował rynek, korporacja dość ostrożnie podchodziła do szacowania docelowych zasięgów. Kolejne miesiące przynosiły jednak drastyczne korekty kursu i zarysowywały świetlaną przyszłość usługi. Dziś firma szacuje, że do 2024 roku uda jej się przyciągnąć od 230 do 260 mln subskrybentów Disney+. W dniu premiery platformy szacowano, że realne zasięgi po pięciu latach funkcjonowania będą trzykrotnie niższe. A jeśli te prognozy okażą się trafne i nie będą wymagały dalszych korekt, do 2025 roku ze wszystkich usług VoD od Disneya może korzystać nawet do 350 mln użytkowników. Netflix, największy rywal w tej branży, może pochwalić się obecnie 203,7 mln subskrybentów.

Ale jak zauważył serwis Deadline mimo rosnącej pozycji Disney+ na arenie międzynarodowej, wskaźnik średniego przychodu na użytkownika (ARPU) spadł z poziomu 5,69$ pod koniec 2019 roku do 4,03$ w ostatnim kwartale rozliczeniowym. Spadek ten jest bezpośrednio powiązany z przejęciem przez Disneya indyjskiej platformy Hotstar. Amerykańska korporacja po finalizacji transakcji postanowiła zintegrować obie platformy, aby poszerzyć dostęp do Disney+. Pakietowanie usług odbiło się na wskaźniku ARPU Disney+, co zdaniem części inwestorów może być bezpośrednim powodem podwyższenia wysokości abonamentu dla użytkowników tej platformy.