Bohaterowie Final Fantasy we współczesnym Tokio! Zapowiedziano nietypowy spin-off

Square Enix zapowiedziało nową odsłonę serii Dissidia. Tym razem mowa o spin-offie zatytułowanym Dissidia Duellum Final Fantasy​, który w przyszłym roku ma trafić na urządzenia mobilne.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  final fantasy 
Dissidia Duellum Final Fantasy
Dissidia Duellum Final Fantasy fot. Square Enix
Dissidia Duellum Final Fantasy to mobilna gra akcji skupiająca się na starciach dwóch trzyosobowych drużyn. Równie istotną rolę odgrywają tu zarówno kooperacja, jak i rywalizacja – oba zespoły walczą ze sobą o to, by szybciej od przeciwników pokonać potężnego bossa. Ciekawie zapowiada się również miejsce akcji, ponieważ tym razem trafimy do współczesnego Tokio.

Jak dotąd ujawniono dziesięciu bohaterów, którzy pojawią się w grze. Wśród nich znajdą się między innymi Cloud Strife z Final Fantasy VII, Prompto z Final Fantasy XV oraz Rinoa Heartilly z Final Fantasy VIII. Ze względu na osadzenie fabuły we współczesnym Tokio, postacie zobaczymy w odświeżonych, alternatywnych wersjach, a gracze będą mogli personalizować ich wygląd. Z pełną listą bohaterów możecie zapoznać się poniżej.

Dissidia Duellum Final Fantasy - Prompto Argentum

arrow-left
Dissidia Duellum Final Fantasy - Prompto Argentum
fot. Square Enix
arrow-right

Dissidia Duellum Final Fantasy - premiera w 2026 roku na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Wcześniej odbędą się testy, jak na razie ogłoszono zamkniętą betę dla użytkowników z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Źródło: square-enix.com

