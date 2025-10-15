Bohaterowie Final Fantasy we współczesnym Tokio! Zapowiedziano nietypowy spin-off

fot. Square Enix

Dissidia Duellum Final Fantasy to mobilna gra akcji skupiająca się na starciach dwóch trzyosobowych drużyn. Równie istotną rolę odgrywają tu zarówno kooperacja, jak i rywalizacja – oba zespoły walczą ze sobą o to, by szybciej od przeciwników pokonać potężnego bossa. Ciekawie zapowiada się również miejsce akcji, ponieważ tym razem trafimy do współczesnego Tokio.

Jak dotąd ujawniono dziesięciu bohaterów, którzy pojawią się w grze. Wśród nich znajdą się między innymi Cloud Strife z Final Fantasy VII, Prompto z Final Fantasy XV oraz Rinoa Heartilly z Final Fantasy VIII. Ze względu na osadzenie fabuły we współczesnym Tokio, postacie zobaczymy w odświeżonych, alternatywnych wersjach, a gracze będą mogli personalizować ich wygląd. Z pełną listą bohaterów możecie zapoznać się poniżej.

Dissidia Duellum Final Fantasy - premiera w 2026 roku na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Wcześniej odbędą się testy, jak na razie ogłoszono zamkniętą betę dla użytkowników z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.